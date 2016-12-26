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Malatya'da 4 polis FETÖ'den tutuklandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce açığa alınan ya da meslekten ihraç edilen çeşitli rütbelerdeki 22 polisten 4'ü tutuklandı.

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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan çeşitli rütbedeki 22 eski polisin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda 21 Aralık'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY üyesi ve örgütle iltisaklı oldukları iddiasıyla daha önce açığa alınan ya da meslekten ihraç edilen çeşitli rütbelerdeki 22 polis gözaltına alınmıştı.

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