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Malatya'da 5 bin konutu güneş enerjisi aydınlatacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi kurduğu Güneş Enerji Santrali'nde (GES) bir yılda üreteceği 3 megavat enerjiyle yaklaşık 5 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre dostu yenilenebilir enerji teknolojilerinin kentte hayata geçirilmeye devam edilmesi kapsamında Yeşiltepe Şehir Mezarlığı yanındaki 60 bin metrekarelik alanda kurulan GES'te enerji üretimi sürüyor.

Bir yılda 3 megavat enerji üretecek GES, yaklaşık 5 bin konutun tüm enerji ihtiyacını karşılayacak. Santral, Büyükşehir Belediyesinin kasasına yıllık 3 milyon liralık katkı sağlayacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, enerji üreten GES'te incelemelerde bulunarak tesisle ilgili bilgi aldı.

Kentin bütün dinamikleriyle el ele vererek yürüyeceklerinin altını çizen Polat, memleketin her metrekaresine emek veren, ter akıtan herkese saygı duyduğunu dile getirdi.

Kenti enerji üssü haline getirmek için çalıştıklarını aktaran Polat, şunları ifade etti:

"Kurduğumuz ve kuracağımız enerji tesisleri Büyükşehir Belediyemize önemli miktarda gelirler getirecek. Enerji bakımından dışa bağımlılığı azaltacak. GES doğa dostu ve GES'in ürettiği enerjinin tamamı güneşten. Tesisimiz yıllık 3 megavat enerji üretiyor ve 5 bin hanenin tüm enerji ihtiyacını karşılıyor. Bütçemize, yıllık 3 milyon lira katkı sağlayacak."

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