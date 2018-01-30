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Malatya'da baba oğul birbirini bıçakla yaraladı

Malatya'da tartışan baba oğul, birbirini bıçakla yaraladı.

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Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde baba Yusuf T. ile oğlu Ahmet Turan T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba ve oğul, bıçakla birbirlerini yaraladı.

Aile bireylerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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