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Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı

Malatya'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ya da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakaladı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

18 ekip ve 80 personelle eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 24 kişi yakalandı. Bu kişilerden 10'u cezaevine gönderildi.

14 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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