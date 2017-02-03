Son Dakika Malatya Hekimhan'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 09.33'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- AA
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4 büyüklüğündeki deprem saat 09.33'de kaydedildi.
Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.