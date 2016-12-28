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Malatya'da FETÖ'cü polislere operasyon

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, daha önce açığa alınan veya halen görevde olan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 13 emniyet mensubu gözaltına alındı.

  • MALATYA (AA)
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli personellerden daha önce açığa alınan veya halen görevde olan, bir komiser, 2 komiser yardımcısı ve 9 polis memuru ile daha önce firari olarak aranan, yapılan operasyon sonucu İstanbul'da yakalanıp Malatya'ya getirilen 4. sınıf emniyet müdürünün de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, emniyete götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 2 zanlının ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi.

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