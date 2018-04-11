Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 11 gözaltı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün Malatya ve Tunceli emniyetinin "mahrem sorumlularının" da olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 5 sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 dolar, 4 bin 960 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.