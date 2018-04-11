Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 11 gözaltı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında örgütün Malatya ve Tunceli emniyetinin 'mahrem sorumlularının' da bulunduğu 11 şüpheli hücre evinde gözaltına alındı.
- AA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün Malatya ve Tunceli emniyetinin "mahrem sorumlularının" da olduğu 11 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 5 sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 dolar, 4 bin 960 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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