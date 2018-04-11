Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 11 gözaltı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında örgütün Malatya ve Tunceli emniyetinin 'mahrem sorumlularının' da bulunduğu 11 şüpheli hücre evinde gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün Malatya ve Tunceli emniyetinin "mahrem sorumlularının" da olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 5 sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 dolar, 4 bin 960 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD- Rusya gerilimine hükümetten sıcak açıklama

ABD- Rusya gerilimine hükümetten sıcak açıklama

Az bilinen çarpıcı tarihi fotoğraflar

Az bilinen çarpıcı tarihi fotoğraflar

Dünyanın en acı biberini yiyince hastanelik oldu

Dünyanın en acı biberini yiyince hastanelik oldu

MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA