Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 eski polis gözaltında
Malatya’da FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda görevden ihraç edilen 6 eski polis gözaltına alındı.
- İHA
Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturmada örgütün emniyet yapılanmasına yönelik Malatya ve Konya’da daha önce meslekten ihraç edilen 9 eski polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında 3 eski emniyet müdürünün de bulunduğu 6 eski polis gözaltına alındı. 3 şüpheli yapılan operasyonda evinde bulunamazken gözaltına alınan 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
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