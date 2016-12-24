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Malatya'da iki otomobil çarpýþtý 6 kiþi yaralandý

Malatya'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi aðýr yaralandý.

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Elazýð istikametine gitmekte olan Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalý otomobil, Çevreyolu Çöþnük kavþaðýnda, sürücüsünün ismi henüz öðrenilemeyen 34 PU 8471 plakalý otomobille çarpýþtý.

Kazada, sürücü Çitil'in de aralarýnda bulunduðu 6 yaralý, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlarýn durumunun aðýr olduðu öðrenildi.

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