Malatya'da iki otomobil çarpýþtý 6 kiþi yaralandý
Malatya'da iki otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi aðýr yaralandý.
- AA
Elazýð istikametine gitmekte olan Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalý otomobil, Çevreyolu Çöþnük kavþaðýnda, sürücüsünün ismi henüz öðrenilemeyen 34 PU 8471 plakalý otomobille çarpýþtý.
Kazada, sürücü Çitil'in de aralarýnda bulunduðu 6 yaralý, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlarýn durumunun aðýr olduðu öðrenildi.
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