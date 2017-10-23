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Malatya’da kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

Malatya’da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir kadın, hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi.

  • İHA
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Kaza, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi İpek Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden aşağı doğru ilerleyen Mustafa Z. yönetimindeki 44 LF 838 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Yılmaz’a (62) çarptı. Yaşlı kadın kamyonun altında kalarak feci şekilde can verirken, kamyon şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Talihsiz kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. 

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