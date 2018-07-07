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Malatya'da kanala düşen minik Öykü boğuldu

Malatya'nın Darende İlçesi'nde sulama kanalına düşen, ikisi de 2 yaşında olan çocuklardan Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, Öykü Karagül boğuldu.

  • DHA
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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında kanal çevresinde oynayan Ensar İsmail Çınar ve Öykü Karagül, suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, minik Öykü ise kayboldu. 

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