Malatya'da kanala düşen minik Öykü boğuldu

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınında kanal çevresinde oynayan Ensar İsmail Çınar ve Öykü Karagül, suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla Ensar İsmail Çınar kurtarılırken, minik Öykü ise kayboldu.
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