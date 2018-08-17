Malatya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 47 LD 031 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Darende karayolu Akçadağ ayrımında yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
- AA
Kazada yaralanan Tevfik, Şirin, Gül Çiçek, Orhan ve Tahir Mete, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların kurtarılmasının ardından araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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