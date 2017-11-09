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Malatya'da öğrencilere organ bağışı ile ilgili seminer

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çamlıca Okulları 8. sınıf öğrencilerine farkındalık ve bilgilendirme semineri verildi.

  • İHA
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Çamlıca Okulları konferans salonunda verilen seminerde, Sağlık Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Engin Yılmaz, nakli yapılabilen organlar ve oranları hakkında öğrencilere bilgi verirken, organ bağışının önemi ve gerekliliği üzerinde durdu.

Seminer sonrası öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulurken yetkililer öğrencilere konu ile ilgili broşür dağıttı.

 

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