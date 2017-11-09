Malatya'da öğrencilere organ bağışı ile ilgili seminer 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası münasebetiyle Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çamlıca Okulları 8. sınıf öğrencilerine farkındalık ve bilgilendirme semineri verildi.