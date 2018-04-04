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Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

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Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Teyfik Özşafak (53) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Kayseri-Malatya karayolu Yukarı Ulupınar mevkisinde yoldan çıkarak, kayısı bahçesine devrildi.

Kazada, sürücünün yanı sıra araçta bulunan Zahide Özşafak (54), Cengiz (45) ve Betül Öksüzoğlu (42) yaralandı.

Yaralılar, Darende ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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