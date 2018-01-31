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Malatya'da sahte altın satıcıları yakalandı

Malatya'da ellerindeki sahte altınları kuyumculara satmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.

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Malatya'da ihbar üzerine harekete geçen emniyet görevlileri, sahte altın satıcılarını yakaladı. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

SAHTE KOLYE VE BİLEKLİKLER ELE GEÇİRİLDİ

Kentteki bazı kuyumculara gelen şüphelilerin ellerindeki sahte bileklik ve kolyeleri altın olarak satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, N. K., E. V.,  İ. Y., M. K., E.G. ve M. K.'yi yakaladı. Sahta ziynet eşyasına el konulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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