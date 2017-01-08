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Malatya'da soğuk ve kar yağışlı hava

Malatya'da soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor.

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Soğuk ve yoğun kar yağışı etkisinde bulunan ülkemizde kış tüm şiddetiyle devam ediyor. Hava koşullarının hayatı daha da zorlaştırdığı ilde öğrencilerin şimdi gözü kulağı Malatya Valisi Mustafa Toprak'ta. Malatya'da yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi? Valilik'ten kar tatili açıklaması var mı? Yapılacak tatil açıklamalarına haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
 

MALATYA ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

 
MALATYA'DA 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?
 
Meteoroloji tarafından  yoğun kar yağışı uyarısı yapılan Malatya'dan şu an için bir tatil açıklaması yok. Malatya Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.
 
MALATYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
 
 

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