Malatya'da soğuk ve kar yağışlı hava
Malatya'da soğuk ve kar yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor.
Soğuk ve yoğun kar yağışı etkisinde bulunan ülkemizde kış tüm şiddetiyle devam ediyor. Hava koşullarının hayatı daha da zorlaştırdığı ilde öğrencilerin şimdi gözü kulağı Malatya Valisi Mustafa Toprak'ta. Malatya'da yarın 10 Ocak Salı okullar tatil mi? Valilik'ten kar tatili açıklaması var mı? Yapılacak tatil açıklamalarına haberimizden ve www.star.com.tr son dakika haberleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
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MALATYA'DA 10 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji tarafından yoğun kar yağışı uyarısı yapılan Malatya'dan şu an için bir tatil açıklaması yok. Malatya Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.
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