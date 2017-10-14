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Malatya'da Suriye uyruklu terörist çift yakalandı

Malatya'da yapılan operasyonla yakalanan Suriye uyruklu çift terör örgütüyle olan bağlantısını itiraf etti.

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Malatya İl Emniyet Müdürlülüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, iki şüphelinin kente geleceği istihbaratı alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet yürütürken Türkiye'ye geçen ve Malatya'ya gelen çifti yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, TEM Şubesi'ne götürüldü.

İTİRAF ETTİLER

Suriye uyruklu, 'Givar' kod adlı Mahmut Mustafa ile eşi 'Sozdar' kod adlı Serhada Serko, ilk ifadelerinde, Suriye'de terör örgütü PYD/YPG-YPJ içersinde silahlı faaliyet yürüttüklerini itiraf etti. Polisin operasyon sırasında elde edilen dijital materyallerde yaptığı ilk incelemede, iki şüphelinin de PYD/YPG üniformalı ve silahlı fotoğrafları bulundu. Soruşturma sürüyor.

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