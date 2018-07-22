Malatya'da trafik kazası: 11 yaralı
Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yalçın Baydoğan idaresindeki 23 KD 440 plakalı minibüs, Doğu Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 10 kişi yaralandı.
Akçadağ ve Malatya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Baydoğan ile İlayda Durdu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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