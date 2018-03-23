Malatya'da YPG'yi öven 4 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün okul duvalarına terör örgütleri hakkında övücü sözler yazan militanlar için başlattığı operasyonda 4 kişi yakalandı. Yakalananların yaşlarının 18'den küçük olduğu saptandı.

İŞLEMLER İÇİN ÇOCUK ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başharık Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İnönü İlkokulu'nun duvarlına sprey boyayla terör örgütü YPG'yi öven şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler yazıları yazdıkları belirlenen ve yaşları 18'den küçük B.Y., T.D., B.B. ve O.Ü.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.