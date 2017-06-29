Malatya'daki davada FETÖ'cü yakınları ile vatandaşlar tartıştı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 28'i tutuklu 76 kişinin yargılandığı davada sanık yakınlarıyla vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen dördüncü duruşmanın ikinci oturumunda Mahkeme Başkanı Vedat Koç, öğle arası verdi. Bu sırada salondan çıkarılan sanıklara vatandaşlar tepki gösterdi.

Sanık yakınlarının da alkışlayarak karşılık vermesi üzerine duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlar ve grup arasında tartışma çıktı. Bu sırada araya giren polis ekipleri olayı büyümeden önledi. Sanık yakınları duruşmanın görüldüğü salondan çıkarılmazken, vatandaşlar tepkilerini dışarıda da devam ettirdi.

"Mücadelemiz devam edecek"

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, duruşma salonu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi dernekleriyle duruşmaya katıldıklarını söyledi.

Daha önce de duruşmaları takip ettiklerini anlatan Kahtalı, duruşmada sanıkların çelişkili açıklamalarını gördüklerini ifade etti.

Kahtalı, bir önceki duruşmada gördükleri eksiklikleri hem genel merkezlerine hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın 3 başdanışmanı bugün duruşmayı izlemek üzere buraya geldi. Onlar da duruşmayı izlediler, genel kanaatleri ile burada yapmaları gereken bazı görüşmeleri rapor halinde de sunacaklar. Bu mesele sonuçlanana kadar 249 şehidimizin bir damla kanı dahi bunlara bırakılmayana kadar mücadelemiz devam edecek. Bütün Malatyamızın da şahit olduğu ZPT'leri de çıkartarak, İKU'ları kaldırmak isteyen, ayrıca F-4 savaş uçaklarını da kaldırmak için pist başı yaptıran, kargo uçaklarını izinsiz bir şekilde buraya indiren bu hain darbe girişiminin başında olanlar bugün burada hesap veriyorlar. Hiçbir şehit ailemiz, hiçbir Türk milleti, bu ülkeyi, bu toprakları vatan bilen hiçbir vatandaşımız endişe etmesin ki hiç kimsenin hakkını bunlara bırakmayacağız. Sonuna kadar da takipçisi olacağız."