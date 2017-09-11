Malatya'daki FETÖ davasında ara karar açıklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada 27 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen ve dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 27'si tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın beşinci duruşmasının öğleden sonraki bölümünde mahkeme heyeti, bazı tanıkları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlemek istedi ancak yaşanan teknik problem nedeniyle sanıklar dinlenemedi.

Daha sonra mahkeme başkanı İzzettin Duman, cumhuriyet savcısı Muhittin Atlı'nın görüşlerini sordu. Atlı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Avukat ve sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya yaklaşık 2 saat ara verdi.

Mahkeme Başkanı Duman, ara kararda gelecek celsede havacı tanıkların dinlenmesine, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.