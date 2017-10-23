Malatya'daki FETÖ davasında iş adamı itirafçı olmak istedi

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan 15'i tutuklu 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Zekai Işık, Kaan Emre Öztaş, Hasan Yıldız, Yücel Yılmaz, Mustafa Akar, Turgut Altın, Suat Sarin, Muzaffer Erşan, Haşim Oskaloğlu, Gökhan Gökbulut, Osman Çekiç, İmdat Ozçelik, Halil Kayış ve Mehmet Alper Dabağ ile avukatları ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tutuklu sanık Turan Canpolat ise bulunduğu Elazığ Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden bağlanamadı.

Duruşmada mahkeme başkanı Hasan Çınar, sanıklar Bayram Eken, Muzaffer Erşan, Kubilay Karaaslan, Suat Sarın, Nurettin Karabekmez, Haşim Oskaloğlu, Sadullah Ilıcak, Ömer Fatin Nalçacı, Yakup Öztürk'ün Bank Asya bilgilerinin gönderildiğini belirterek, bankadaki hesap hareketlerinde özellikle FETÖ liderinin talimatı sonrasında önemli artışlar olduğunun görüldüğünü belirtti.

Sanık Muzaffer Erşan, hesap hareketlerine ilişkin savunmasında, "Brezilya'dan fasulye ithal etmiştim, ithal ettiğim fasulyenin bedelini karşılamak için İş Bankası'ndan 5 milyon lira kredi çekmiştim. Kredi çekmeden önce akreditif işlemlerini Bank Asya üzerinden yaptığımız için 3 milyon lirayı Bank Asya hesabına yatırdım daha sonra bu banka ile ilişkimi kestim" ifadelerini kullandı.

Haklarında "Silahlı terör örgütü kurmak" suçlamasından bir önceki duruşmada ek iddianame hazırlanan "il imamları" Yücel Yılmaz ve Zekai Işık ile Turgut Altın, İmdat Özçelik, Mustafa Akar ve Hasan Yıldız ise suçlamaları kabul etmedi.

İtirafçı olmak istedi

Duruşma sırasında söz alan sanık Muzaffer Erşan söz alarak, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade vermek istediğini söyledi.

Daha sonra iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, özellikle sözde örgütün mütevelli heyeti üyelerinin Malatya'nın önde gelen esnaflarından oluştuğunun, diğer sanıkların da örgüt hiyerarşisinde belirlenen üst konumlarda olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanıklar Yücel Yılmaz, Zekai Işık, Turgut Altın, İmdat Özçelik, Hasan Yıldız, Mustafa Akar'a "silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, Suat Sarın, Haşim Oskaloğlu, Bayram Eken, Kubilay Karaaslan, Muzaffer Erşan, Ömer Fatin Nalçacı, Sadullah Ilıcak, Yakup Öztürk, Nurettin Karabekmez, Gökhan Gökbulut, Kaan Emre Öztaş, Osman Çekiç, Halil Kayış, Mehmet Alper Dabağ, Nüvit Eray Erenler ve Turan Canbolat'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Duruşma savcısı ayrıca sanıklardan Kubilay Karaaslan, Bayram Eken, Suat Sarın, Muzaffer Erşan ve Nurettin Karabekmez'in ortağı ya da sahibi oldukları şirketlerine "Kayyum" atanmasını talep etti.

Mütalaada sanık Bayram Eken'in son verdiği ifadesinde örgütün deşifresi ile yargılamanın aydınlanmasında önemli sayılabilecek bilgiler verdiğinden hakkında "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanması gerektiği de kaydedildi.

Mahkeme, esas hakkında savunma için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.