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Malatya'daki FETÖ operasyonunda 22 öğretmen gözaltına alındı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 22 öğretmen gözaltına alındı.

  • İHA
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüyle iltisaklı, irtibatlı oldukları gerekçeleriyle Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen öğretmenlere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerce şüphelilerin evlerinde yapılan aramanın ardından, 22 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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