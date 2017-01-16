Malatya'daki FETÖ operasyonunda 7 öğretmene tutuklama

Son dakika haberleri Reina saldırganı yakalandı

Son dakika haberleri Reina saldırganı yakalandı. Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina'ya saldırıda bulunan ve 39 kişiyi öldüren terörist yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Reina saldırganı nerede nasıl yakalandı?