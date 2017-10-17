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Malatya'daki FETÖ/PDY davalarında 5 sanığın cezası verildi

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan aralarında eski polis ve öğretim üyesinin de bulunduğu 5 sanığa 1 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 5 sanığa 1 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespiti yapılan ve Malatya Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken ihraç edilerek tutuksuz yargılanan polis memuru Talip Dartay'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tutuklu yargılanan eski komiserler Hidayet Vural ve Fatih Çam'a ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliye edildi.

Duruşmalarda ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve Malatya Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken ihraç edilen polis memuru E.C. ile İnönü Üniversitesinde öğretim üyesi iken ihraç edilen V.A.O. ise "etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında 1'er yıl, 6'şar ay 22'şer gün hapis cezaları verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

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