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Malazgirt ilçesinde toprağa gömülü varilin içerisinde silah ele geçirildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde toprağa gömülü varilin içerisinde silah ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince ilçeye bağlı Hancağız köyü kırsalında arazi araması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aramada toprağa gömülü vaziyette varil içerisinde 3 kalaşnikof tüfek, 15 kalaşnikof şarjörü, 15 kütüklük, 2 palaska, tabanca kılıfı, kerpeten ve 4 ip ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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