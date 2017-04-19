Malazgirt ilçesinde toprağa gömülü varilin içerisinde silah ele geçirildi
Muş'un Malazgirt ilçesinde toprağa gömülü varilin içerisinde silah ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince ilçeye bağlı Hancağız köyü kırsalında arazi araması gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Aramada toprağa gömülü vaziyette varil içerisinde 3 kalaşnikof tüfek, 15 kalaşnikof şarjörü, 15 kütüklük, 2 palaska, tabanca kılıfı, kerpeten ve 4 ip ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
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