Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda düzenlenen etkinliklere gelen vatandaşlar, kök börü, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları ve geleneksel oyunlar ile Kırgızların gelin-damat, beşik toyu etkinliklerini ilgiyle izliyor.

Etkinlik alanında kurulan çadırlarda sergilenen geleneksel el sanatları ürünlerini inceleyen vatandaşlar, unutulmaya yüz tutan oyunlara da eşlik ederek çocukluk yıllarına döndü.

Farklı illerden gelerek stant açan dernekler, alanda düzenledikleri etkinliklerle vatandaşlara eğlenceli anlar yaşatırken, düzenlenen müsabakalar seyircileri heyecanlandırdı.

Gaziantep'ten kutlamalar için gelen Oğuzbeyleri Federasyonu Başkanı Faik Akyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahlat'ın Türklerin ana yurdu olduğunu vurgulayan Akyılmaz, "Etkinliğe 8 otobüs ve 400 kişiyle katıldık. Her türlü etkinliği yapıyoruz. Birlik ve berberlik ruhu Türkiye'yi dalga dalga sarıyor. Şu anda bütün dünya bize düşman. Bir ve beraber olma zamanımız. Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i vatanını seven herkesin birbirine sarılması ve birlik olması gerekiyor." diye konuştu.

Bitlis'ten gelen Gülten Sümer ise ilk kez ilçede böyle etkinliklerin düzenlendiğine tanıklık ettiklerini, dolaştıkları stantlarda geçmişe yolculuk yaptıklarını dile getirdi.

Kutlama programına katılmak için Ankara'dan gelen Elif Gülşah ise "Ahlat için güzel bir etkinlik oldu. Uzun yıllar burada kaldım ama böyle etkinlikler yapılmıyordu. Çok beğendim. Geçmiş önemli. Geçmişi bilmek gelecek adına güzel umutlar verir insana." diye konuştu.

İstanbul'dan etkinlik alanına gelen vatandaşlardan Abdurahman Delen de Okçular Vakfı'nın daveti üzerine katıldığı etkinlikte renkli görüntüler izlediğini söyledi.

Delen, şöyle konuştu:

"Buradaki heyecanı, mutluluğu görünce duygulandım. Anadolu'nun dirilişi, destanı burada yazılmış. Ecdadımız burada zaferler kazanmış. Bu nedenle kendimi kutsal topraklarda görüyorum. Böyle bir ülkede yaşadığım için gururluyum.15 Temmuz ruhunu burada görüyorum. Bir Anadolu ruhu gibi tüm insanların bir anda sokaklara koşması, top, tüfeklerin önüne yatmasının ruhunu şu anda burada yaşıyoruz. Güzel ülkede yaşıyoruz, bu ülkede yaşamak büyük onur."