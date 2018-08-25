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Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları coşkuyla sürüyor

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda düzenlenen etkinliklere gelen vatandaşlar, kök börü, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları ve geleneksel oyunlar ile Kırgızların gelin-damat, beşik toyu etkinliklerini ilgiyle izliyor.

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Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda düzenlenen etkinliklere gelen vatandaşlar, kök börü, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları ve geleneksel oyunlar ile Kırgızların gelin-damat, beşik toyu etkinliklerini ilgiyle izliyor.

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