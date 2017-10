Malcolm X'in kızı Shabazz: Türkiye dünyaya model oluyor

Conrad Hotel'de düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TRT World Forum'da konuşan Malcolm X'in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Türkiye’nin yaklaşık 3,5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapmasının dünyaya model olacak bir davranış olduğunu söyleyen Shabazz, "Türkiye’nin Suriyeli kardeşlerimize kapılarını açması ve onları koruması, gerçekten çok etkileyici, ilham verici. Ayrıca bu kadar insana kapılarını açması, tüm dünyaya model olabilecek bir davranış." diye konuştu.



Shabazz, Avrupa ve ABD'de İslamofobi’nin hızla yükselmesinin orada yaşayan milyonlarca insandan oluşan Müslüman toplumlar için oldukça ürkütücü bir gelişme olduğunu dile getirdi.



Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve İslamofobik olayların sıkça yaşandığı bu ülkelerde bir şekilde kontrolün sağlanması gerektiğini ifade eden Shabazz, "Bu konuda uluslararası insan hakları kuruluşları ve İslami kuruluşlar, bir an önce bu olayların önüne geçerek, toplumlar arasında sosyal adaleti sağlamaya çalışmalı." değerlendirmesini yaptı.



"İslam ile terörizm bir arada anılamaz"



Müslümanların Avrupa ve ABD’de bu tip olaylarda ciddi anlamda zarar gördüğünü vurgulayan Shabazz, "Bu bölgelerde yaşayan kardeşlerimizi, yaşadıkları zorluklara karşı korumak zorundayız." dedi.



Shabazz, terörizmin her dinin, her toplumun içinden çıkabileceğine dikkati çekerek, terörizm ile İslam'ın bir arada anılamayacağını söyledi.



İslam'ın barış dini olduğunu aktaran Shabazz, "İslam yardımlaşmadır. İslam çocuklara önem verir. İslam dünyayı eğitir, dizayn eder." diye konuştu.