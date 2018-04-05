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Mali Şube ve Siber polisleri Beşiktaş Belediyesi'nde arama yapıyor

Mali Şube ve Siber polisleri Beşiktaş Belediyesi'nde arama yapıyor

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Ekipler belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapılıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.
 
KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINMIŞTI
 
Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.
 
(Sabah)

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