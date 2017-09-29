Mali’de FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Düzce Milletvekili Ayşe Keşir Mali Parlamentolar Arası Dostluk Grubunu ve Türkiye Maarif Vakfı temsilcilerinden oluşan bir heyet ile birlikte Mali’de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Türkiye - Mali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Üyesi AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Cahit Bağcı, Bamako Büyükelçiliği yetkilileri ve Türkiye Maarif Vakfı Mali Direktörü Zafer Gedikli’den oluşan heyet önce Mali Meclis Başkanı Issaka Sidibe’yi ardından Mali Ulusal Meclisi Mali Türk Dostluk Grubunu ziyaret etti.

TİKA tarafından restore edilip, tefriş edilen Mali Meclisi Genel Kurul salonunda incelemelerde bulunan heyet ardından Din İşleri ve İnanç Bakanı ile Mali Eğitim Bakanını ziyaret etti. Mali Eğitim Bakanı Mohammed AgErlaf ile yapılan görüşmeye Mali Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Bakan Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü de katıldı.

FETÖ artık Mali'de barınamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel mektubunun Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’ya iletilmesiyle başlayan ve 12 Ağustos’dan bu yana devam eden Mali’deki tüm FETÖ okullarını Türkiye Maarif Vakfı’na devir işlemleri nihayet sonuçlandı.

Türkiye Maarif Vakfının Mali'de eğitim- öğretim faaliyetinde bulunma, okul açma ve işletme yetkisini 26 Eylül tarihi itibariyle resmen onaylandı. Mali Eğitim Bakanı AgErlaf tarafından bizzat imzalana belge Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Cahit Bağcı'ya teslim edildi böylece FETÖ artık Mali’de de barınamayacak. Devralınan okullar 8 Ekim’de eğitime başlayacak.

Mali-Türk Dostluk Derneğini ziyaret eden heyet, Mali ve Türkiye arasındaki ticari ve sanayi ilişkileri sıkılaştırmak adına da bir dizi istişarede bulundu, ardından Maarif Vakfının Mali’de açtığı yeni ofisini ziyaret etti.

Ziyaretin ikinci gününde, Mali'de Mesleki Eğitim Bakanı Ben Kattra ziyaret edildi. Mali Hükümet Sekreteri bakan Ahmadou Toure ile Maarif Vakfı okullarının eğitime başlama sürecini değerlendirdi.

Mali'nin Başkenti Bamako'da bulunan STKlar ve Mali’de çalışan Türk firma temsilcileri ile de bir araya gelen heyet, gündemi değerlendirdi, resmî toplantıların ardından basın mensupları ile bir araya geldi.