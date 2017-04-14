Maliye Bakanı Ağbal'dan referandum açıklaması

Ağbal, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yeri inşaat ruhsat dağıtımı

dolayısıyla düzenlenen törende, her zaman üretimin gücüne inanandığını, üretimin

ülkeyi büyüteceğini, kalkındıracağını belirtti.

Referandum çalışmaları nedeniyle dün Ankara'da Sincan 1. OSB'yi,

GİMAT'ı ve OSTİM'i ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldiğini anlatan

Ağbal, "Aynen sizde olduğu gibi onlarda da gördüğüm şuydu, yaptıkları işleri

sürekli büyütüyorlar, yeni yatırım yapmak, teknolojiyi geliştirmek,

çalıştırdıkları eleman sayılarını artırmak ve büyümek istiyorlar. Yine

memnuniyetle gördüm ki kimseden de korkmuyorlar, acayip bir şekilde dünya ile

rekabet etmeye de hazırlar, yani 'biz her ülkeyle rekabet edebiliriz.' diyecek

kadar da özgüven sahibiler." dedi.

Özellikle ikinci ve üçüncü kuşak genç sanayicilerin dünya vizyonuna

sahip olduklarını dile getiren Ağbal, "Girişimciliği çok iyi biliyorlar ve

işlerini profesyonelce yürütüyorlar. Her anlamda da bulundukları OSB'yi küresel

üretim zinciri içinde bir nokta olarak oluşturmaya çalışıyorlar. Onun için

Türkiye'nin bu gelişen, büyüyen sanayisi bizleri ziyadesiyle sevindiriyor." diye

konuştu.

Ağbal, sanayi sitesini ziyaret ettiğinde her zaman büyük bir

memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Özellikle genç arkadaşlarda gördüğüm girişimcilik, bizim yarınlara

duyacağımız güveni de artırıyor. Sizlerle bir arada olmaktan, dükkanlarınıza

girmekten ve sizleri dinlemekten her zaman büyük bir memnuniyet duydum ve

sizlerden çok şey öğrendim. Küçük Sanayi Sitesinde her bir dükkanda yaptığımız

sohbet, bana hayatın başka bir yönünü yani üretimin gücünü gösterdi. Sizler

burada gerçekten ekmeği adeta taştan çıkartıyorsunuz, dükkanlarınızda üretmeye

gayret ediyorsunuz. Ne zaman geldiysem bana, 'biz çalışıyoruz ama bizden sonra

çırak gelmiyor, çırak lazım bize' dediniz. Çok doğru şeyler bunlar. Burada bana

ne söylendiyse gittim Ankara'da bunu hükümete söyledim. Bayburt Küçük Sanayi

Sitesi gerek 1 Kasım seçim beyannamemizde, gerekse hükümet programının

oluşmasında en belirleyici mekan oldu. Siz fikir söylediniz, biz gittik onu

yaptık. En son kahvehanede 'yeniden yapılandırmayı uzatın' dediniz, şimdi yeniden

yapılandırmayı uzatıyoruz. O fikir de buradan çıktı."

SONUNA KADAR YANINIZDAYIM

El emeği, göz nuru ile gayret eden sanayi esnafının hem evine ekmek

götürdüğünü hem de başkalarına iş ve aş imkanı sağladığını anlatan Ağbal, şöyle

konuştu:

"Sonuna kadar yanınızdayım. Sonuna kadar Küçük Sanayi Sitesinin

büyümesi, gelişmesi ve altyapısının yenilenmesi için ne istiyorsanız yapacağız

bundan emin olun. 'Yerimiz dar' diyorsunuz, sığmıyorsunuz. Bize de düşen yerinizi

genişletmek. Yerinizi genişleteceğiz. Dün Ankara'da Sincan OSB'deki, GİMAT'daki

ve OSTİM'deki arkadaşlar da aynısını söylediler, demek ki artık eski Türkiye

hepimize dar geliyor, yeni Türkiye için bu dar alanları genişleteceğiz,

büyüteceğiz ve üretimin gücünü daha da güçlendireceğiz."

MİLLET AÇISINDAN BİZİM DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Esnafa işlerine, güçlerine bakmaları tavsiyesinde bulunan Ağbal,

"Buradaki işleri büyütün. Her geldiğimde arkadaşlar, 'şu makineyi yaptık'

diyorlar valla çok memnun oluyorum, gurur duyuyorum. Onun için burası Bayburt'un

en önemli noktalarından birisidir. Bizim ne yapıp edip burayı da Bayburt OSB'yi

de büyütmemiz lazım. Bayburt'u üretim ve sanayinin olduğu şehre dönüştürmemiz

lazım. Biz sizlere inanıyoruz, güveniyoruz, sizden gelen güçle bugüne kadar eğer

Türkiye buralara geldiyse, herkes 'yerim dar' diyorsa demek ki millet açısından

bizim çok daha yapacak işlerimiz var. Bunları da sizlerle birlikte yapacağız."

şeklinde konuştu.

Ağbal, iş yeri inşaat ruhsatlarını verdiklerini, yakın zamanda da

tapuları dağıtacaklarını söyledi.

Gelecek dönemde çok daha güzel işler yapacaklarını, burayı üretimin

daha fazla yapıldığı bir merkez haline getireceklerini belirten Ağbal, Bayburt'la

ilgili hayalleri ve projeleri olduğunu aktardı.

Ağbal, Bayburt'la ilgili yaptıklarının yanı sıra daha yapacakları da

olduğunu vurgulayarak, "Daha güzel, daha yeşil, daha sanayi kenti Bayburt için

tarihi, kültürü ve yeşili ile güçlü bir Bayburt için hep beraber el ele verip

çalışacağız. Hakka ve adalete her zaman önem vereceğiz. Emeğe her zaman değer

vereceğiz ve hep beraber Bayburt olacağız. Ayrılık ve gayrılık değil, ayrıştıran

ve bölen değil, birleştiren, birliğe ve beraberliğe inanan, 'birlikte Bayburt'uz'

diyen bir anlayışla işlerimize bakacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ, BAYBURT'U GÜÇLENDİRECEK ANAYASA YAPIYORUZ

Ağbal, pazar günü Türkiye açısından son derece önemli halk oylamasına

gidileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için önemli, ülkemizi ileriye götürecek, Türkiye'yi,

Bayburt'u güçlendirecek bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Anayasa değişikliğinde

siz hemşehrilerimden özel olarak destek bekliyorum. Pazar akşamı tarihe Bayburt'u

yazdıralım istiyorum. Anayasa değişikliği Türkiye'de demokrasiyi, adaleti ve

milli iradeyi güçlendirecek, hepimizin birliğine ve beraberliğine katkı

sağlayacaktır. Dün OSTİM'de, Sincan OSB'de gördüğüm o enerjiyi bugün Bayburt'ta

görüyorsam, bu güzel, büyümek isteyen bir enerji. Gelin, bu anayasa değişikliğini

büyük bir çoğunlukla kabul edelim ve 17 Nisan sabahı artık ekonomiyle ilgili

meselelere çok daha fazla zaman ayıralım."

"İnşallah arka arkaya reformlarla güçlü bir Türkiye'yi inşa ettiğimiz

bir döneme girmiş olacağız." ifadesini kullanan Ağbal, "Arka arkaya ekonomiye

daha fazla destek vereceğimiz bir döneme gireceğiz. Ülkemiz içeride de dışarıda

da güçlü olsun istiyoruz yani gücüne güç katan bir Türkiye olsun istiyoruz."

değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, anayasa değişikliğine ilişkin farklı söylemler olduğuna dikkati

çekerek, "Anayasa değişikliği 'şöyle olur, böyle olur' diyenler var. Sadece ne

dediğine bakmayın, diyenin fotoğrafına, görüntüsüne bakın bir de geçmişine bakın

ondan sonra siz karar verin. Anayasa değişikliğine ilişkin Bayburt'a dışarıdan

gelip söz söyleyenlere tek söyleyeceğimiz bir şey var, siz önce bu sözleri

etmeden geçmişinize bakın bakalım... Zamanında milli iradeye kast eden, milli

iradeyi alt üst etmek isteyen demokrasi dışı vesayet makamları ortalıklarda

dolaşırken, birilerine selam çakarken siz o gün hiç ortalarda yoktunuz, o vesayet

makamlarının karşısında önünüzü ilikliyordunuz. O vesayet makamlarına şakşakçılık

yapıyordunuz. Bugün 'milli irade', 'demokrasi', 'tek adamlığa karşıyız' diyenler,

o dönemlerde vesayet makamlarının kulu ve kölesiydi." dedi.

Bayburtluların bu söylemlere asla inanmayacağını dile getiren Ağbal,

"Bayburtlu söyleyene bakar, söylediğinden anlam çıkarır. Onun için Bayburt'ta 16

Nisan'da çok güçlü bir destekle bu anayasa değişikliğini biz yapacağız inşallah.

Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Sizin bu memleketin milli ve manevi

değerlerine, memleketin gelişmesine ve güçlenmesine ne kadar önem verdiğinizi de

biliyoruz ve inşallah bu değişiklikle güçlü Türkiye'yi, yeni Türkiye'yi hep

beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Ağbal'ın iş yeri sahiplerine ruhsatları teslim ettiği törene, AK

Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal,

21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman ve diğer

ilgililer katıldı.