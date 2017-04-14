Maliye Bakanı Ağbal'dan referandum açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, anayasa değişikliğinin Türkiye'de demokrasiyi, adaleti ve milli iradeyi güçlendireceğini, herkesin birliğine ve beraberliğine katkı sağlayacağını söyledi.
- AA
Ağbal, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yeri inşaat ruhsat dağıtımı
dolayısıyla düzenlenen törende, her zaman üretimin gücüne inanandığını, üretimin
ülkeyi büyüteceğini, kalkındıracağını belirtti.
Referandum çalışmaları nedeniyle dün Ankara'da Sincan 1. OSB'yi,
GİMAT'ı ve OSTİM'i ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldiğini anlatan
Ağbal, "Aynen sizde olduğu gibi onlarda da gördüğüm şuydu, yaptıkları işleri
sürekli büyütüyorlar, yeni yatırım yapmak, teknolojiyi geliştirmek,
çalıştırdıkları eleman sayılarını artırmak ve büyümek istiyorlar. Yine
memnuniyetle gördüm ki kimseden de korkmuyorlar, acayip bir şekilde dünya ile
rekabet etmeye de hazırlar, yani 'biz her ülkeyle rekabet edebiliriz.' diyecek
kadar da özgüven sahibiler." dedi.
Özellikle ikinci ve üçüncü kuşak genç sanayicilerin dünya vizyonuna
sahip olduklarını dile getiren Ağbal, "Girişimciliği çok iyi biliyorlar ve
işlerini profesyonelce yürütüyorlar. Her anlamda da bulundukları OSB'yi küresel
üretim zinciri içinde bir nokta olarak oluşturmaya çalışıyorlar. Onun için
Türkiye'nin bu gelişen, büyüyen sanayisi bizleri ziyadesiyle sevindiriyor." diye
konuştu.
Ağbal, sanayi sitesini ziyaret ettiğinde her zaman büyük bir
memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Özellikle genç arkadaşlarda gördüğüm girişimcilik, bizim yarınlara
duyacağımız güveni de artırıyor. Sizlerle bir arada olmaktan, dükkanlarınıza
girmekten ve sizleri dinlemekten her zaman büyük bir memnuniyet duydum ve
sizlerden çok şey öğrendim. Küçük Sanayi Sitesinde her bir dükkanda yaptığımız
sohbet, bana hayatın başka bir yönünü yani üretimin gücünü gösterdi. Sizler
burada gerçekten ekmeği adeta taştan çıkartıyorsunuz, dükkanlarınızda üretmeye
gayret ediyorsunuz. Ne zaman geldiysem bana, 'biz çalışıyoruz ama bizden sonra
çırak gelmiyor, çırak lazım bize' dediniz. Çok doğru şeyler bunlar. Burada bana
ne söylendiyse gittim Ankara'da bunu hükümete söyledim. Bayburt Küçük Sanayi
Sitesi gerek 1 Kasım seçim beyannamemizde, gerekse hükümet programının
oluşmasında en belirleyici mekan oldu. Siz fikir söylediniz, biz gittik onu
yaptık. En son kahvehanede 'yeniden yapılandırmayı uzatın' dediniz, şimdi yeniden
yapılandırmayı uzatıyoruz. O fikir de buradan çıktı."
SONUNA KADAR YANINIZDAYIM
El emeği, göz nuru ile gayret eden sanayi esnafının hem evine ekmek
götürdüğünü hem de başkalarına iş ve aş imkanı sağladığını anlatan Ağbal, şöyle
konuştu:
"Sonuna kadar yanınızdayım. Sonuna kadar Küçük Sanayi Sitesinin
büyümesi, gelişmesi ve altyapısının yenilenmesi için ne istiyorsanız yapacağız
bundan emin olun. 'Yerimiz dar' diyorsunuz, sığmıyorsunuz. Bize de düşen yerinizi
genişletmek. Yerinizi genişleteceğiz. Dün Ankara'da Sincan OSB'deki, GİMAT'daki
ve OSTİM'deki arkadaşlar da aynısını söylediler, demek ki artık eski Türkiye
hepimize dar geliyor, yeni Türkiye için bu dar alanları genişleteceğiz,
büyüteceğiz ve üretimin gücünü daha da güçlendireceğiz."
MİLLET AÇISINDAN BİZİM DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR
Esnafa işlerine, güçlerine bakmaları tavsiyesinde bulunan Ağbal,
"Buradaki işleri büyütün. Her geldiğimde arkadaşlar, 'şu makineyi yaptık'
diyorlar valla çok memnun oluyorum, gurur duyuyorum. Onun için burası Bayburt'un
en önemli noktalarından birisidir. Bizim ne yapıp edip burayı da Bayburt OSB'yi
de büyütmemiz lazım. Bayburt'u üretim ve sanayinin olduğu şehre dönüştürmemiz
lazım. Biz sizlere inanıyoruz, güveniyoruz, sizden gelen güçle bugüne kadar eğer
Türkiye buralara geldiyse, herkes 'yerim dar' diyorsa demek ki millet açısından
bizim çok daha yapacak işlerimiz var. Bunları da sizlerle birlikte yapacağız."
şeklinde konuştu.
Ağbal, iş yeri inşaat ruhsatlarını verdiklerini, yakın zamanda da
tapuları dağıtacaklarını söyledi.
Gelecek dönemde çok daha güzel işler yapacaklarını, burayı üretimin
daha fazla yapıldığı bir merkez haline getireceklerini belirten Ağbal, Bayburt'la
ilgili hayalleri ve projeleri olduğunu aktardı.
Ağbal, Bayburt'la ilgili yaptıklarının yanı sıra daha yapacakları da
olduğunu vurgulayarak, "Daha güzel, daha yeşil, daha sanayi kenti Bayburt için
tarihi, kültürü ve yeşili ile güçlü bir Bayburt için hep beraber el ele verip
çalışacağız. Hakka ve adalete her zaman önem vereceğiz. Emeğe her zaman değer
vereceğiz ve hep beraber Bayburt olacağız. Ayrılık ve gayrılık değil, ayrıştıran
ve bölen değil, birleştiren, birliğe ve beraberliğe inanan, 'birlikte Bayburt'uz'
diyen bir anlayışla işlerimize bakacağız." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'Yİ, BAYBURT'U GÜÇLENDİRECEK ANAYASA YAPIYORUZ
Ağbal, pazar günü Türkiye açısından son derece önemli halk oylamasına
gidileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Ülkemiz için önemli, ülkemizi ileriye götürecek, Türkiye'yi,
Bayburt'u güçlendirecek bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Anayasa değişikliğinde
siz hemşehrilerimden özel olarak destek bekliyorum. Pazar akşamı tarihe Bayburt'u
yazdıralım istiyorum. Anayasa değişikliği Türkiye'de demokrasiyi, adaleti ve
milli iradeyi güçlendirecek, hepimizin birliğine ve beraberliğine katkı
sağlayacaktır. Dün OSTİM'de, Sincan OSB'de gördüğüm o enerjiyi bugün Bayburt'ta
görüyorsam, bu güzel, büyümek isteyen bir enerji. Gelin, bu anayasa değişikliğini
büyük bir çoğunlukla kabul edelim ve 17 Nisan sabahı artık ekonomiyle ilgili
meselelere çok daha fazla zaman ayıralım."
"İnşallah arka arkaya reformlarla güçlü bir Türkiye'yi inşa ettiğimiz
bir döneme girmiş olacağız." ifadesini kullanan Ağbal, "Arka arkaya ekonomiye
daha fazla destek vereceğimiz bir döneme gireceğiz. Ülkemiz içeride de dışarıda
da güçlü olsun istiyoruz yani gücüne güç katan bir Türkiye olsun istiyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.
Ağbal, anayasa değişikliğine ilişkin farklı söylemler olduğuna dikkati
çekerek, "Anayasa değişikliği 'şöyle olur, böyle olur' diyenler var. Sadece ne
dediğine bakmayın, diyenin fotoğrafına, görüntüsüne bakın bir de geçmişine bakın
ondan sonra siz karar verin. Anayasa değişikliğine ilişkin Bayburt'a dışarıdan
gelip söz söyleyenlere tek söyleyeceğimiz bir şey var, siz önce bu sözleri
etmeden geçmişinize bakın bakalım... Zamanında milli iradeye kast eden, milli
iradeyi alt üst etmek isteyen demokrasi dışı vesayet makamları ortalıklarda
dolaşırken, birilerine selam çakarken siz o gün hiç ortalarda yoktunuz, o vesayet
makamlarının karşısında önünüzü ilikliyordunuz. O vesayet makamlarına şakşakçılık
yapıyordunuz. Bugün 'milli irade', 'demokrasi', 'tek adamlığa karşıyız' diyenler,
o dönemlerde vesayet makamlarının kulu ve kölesiydi." dedi.
Bayburtluların bu söylemlere asla inanmayacağını dile getiren Ağbal,
"Bayburtlu söyleyene bakar, söylediğinden anlam çıkarır. Onun için Bayburt'ta 16
Nisan'da çok güçlü bir destekle bu anayasa değişikliğini biz yapacağız inşallah.
Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Sizin bu memleketin milli ve manevi
değerlerine, memleketin gelişmesine ve güçlenmesine ne kadar önem verdiğinizi de
biliyoruz ve inşallah bu değişiklikle güçlü Türkiye'yi, yeni Türkiye'yi hep
beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.
Bakan Ağbal'ın iş yeri sahiplerine ruhsatları teslim ettiği törene, AK
Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal,
21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman ve diğer
ilgililer katıldı.
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