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Maliye Bakanı Naci Ağbal hastaneye kaldırıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın idrar yolları enfeksiyonu nedeniyle Ankara'da özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

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Edinilen bilgiye göre Ağbal, bir süre önce geldigi  özel bir hastanede tedavi altına alındı. 

Ağbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak son kontrollerin ardından, doktorunun uygun görmesi halinde taburcu edilebileceği öğrenildi.     

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