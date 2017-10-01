Maliye Bakanı Naci Ağbal hastaneye kaldırıldı

<p> Edinilen bilgiye göre Ağbal, bir süre önce geldigi özel bir hastanede tedavi altına alındı. </p> <p> Ağbal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın yapılacak son kontrollerin ardından, doktorunun uygun görmesi halinde taburcu edilebileceği öğrenildi. </p>
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