Maliye Bakanlığı: Kamu çalışanlarının maaşlarına 5,69 artış yapıldı

Maliye Bakanlığı kamu çalışanları ve emekli maaşlarına getirilecek zam oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasına göre, 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının maaş ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. 2017 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 5,69 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,69 artış ile birlikte kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerinde Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 721 TL’den 2 bin 893 TL’ye yükseldi.

2018 yılı Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarında da enflasyon zammı dahil yüzde 5,69 oranında artış yapılmış ve en düşük memur emekli aylığı bin 871 TL’den bin 978 TL’ye yükseldi.

Bu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,69 oranında artış sağlandı. Böylece en düşük SSK emekli aylığı bin 485 TL’den bin 570 TL’ye, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 330 TL’den bin 405 TL’ye yükseldi