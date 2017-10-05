Maliye ve Çalışma Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; Maliye Bakanlığı personeli 101 kişiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.