Maliye ve Çalışma Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; Maliye Bakanlığı personeli 101 kişiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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