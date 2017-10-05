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Maliye ve Çalışma Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; Maliye Bakanlığı personeli 101 kişiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • DHA
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Ankara merkezli, 11 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 133 kişi için gözaltı kararı verilirken, gözaltı işlemlerinin bu sabah itibariyle başladığı bildirildi. 
 
Ayrıntılar geliyor...

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