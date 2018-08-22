Malta bayraklı kruvaziyer, Bodrum'a 2 bin 173 turist getirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesine, 'Mein Schiff 2' isimli kruvaziyer ile 2 bin 173 turist geldi.
- AA
Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki "Mein Schiff 2" Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.
Girit Adası'dan gelen ve bu sezon ilçeye dördüncü seferini yaptığı belirten kruvaziyerde, çoğunluğu Alman 2 bin 173 yolcu ile 782 personel bulunduğu bildirildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yaptı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistlerden bazıları, Paşatarlası ve Kumbahçe plajında denize girip güneşlendi.
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