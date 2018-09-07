Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Maltepe’de düşen helikopterin enkaz çalışmalarına başlandı

Dün Maltepe’de denize düşen, iş adamı Halil Ünver’in hayatını kaybettiği ve pilotu İsmet Özgür’ün yaralandığı helikopter kazasında enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Maltepe’de dün gerçekleşen helikopter kazasının enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Bostancı iskelesinin açıklarına düşen helikopterde iş adamı Halil Ünver hayatını kaybederken, helikopter pilotu İsmet Özgür ise yaralanmıştı. Bölgede sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri ve özel kurtarma ekipleri enkaz çalışmaları başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
El yapımı İzmit Pişmaniyesi nasıl yapılır?

El yapımı İzmit Pişmaniyesi nasıl yapılır?

Kimsenin bilmediği şaşırtan gerçekler

Kimsenin bilmediği şaşırtan gerçekler

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

Fotoğraftan daha çok ilgi çeken gölgeler

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

Show TV 2. sezondan 5 kare yayınladı Çukur dizisi ne zaman başlıyor?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA