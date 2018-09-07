Maltepe’de düşen helikopterin enkaz çalışmalarına başlandı
Dün Maltepe’de denize düşen, iş adamı Halil Ünver’in hayatını kaybettiği ve pilotu İsmet Özgür’ün yaralandığı helikopter kazasında enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
- İHA
İstanbul Maltepe’de dün gerçekleşen helikopter kazasının enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Bostancı iskelesinin açıklarına düşen helikopterde iş adamı Halil Ünver hayatını kaybederken, helikopter pilotu İsmet Özgür ise yaralanmıştı. Bölgede sahil güvenlik, Kıyı Emniyeti ekipleri ve özel kurtarma ekipleri enkaz çalışmaları başlattı.
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