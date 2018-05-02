Maltepe’de intihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladılar

Olay, 23.30 saatlerinde, Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Çam Sokak’ta bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olduğu için K.A. sokak üzerinde bulunan inşaat halinde ki on iki katlı bir binanın teras katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, binanın altında şişme yatak açarken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. 1 saat süren çalışmaların ardından K.A. polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine intihardan vazgeçti. K.A. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, aşağıda toplanan vatandaşlar intihar girişimini film gibi izlerken, bazılarının ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması ise dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.