Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Maltepe'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı!

Maltepe'de bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi'nde bulunan kahvehaneye, bir araçtaki kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fazlı Öncel (22) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralandığı belirtilen diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öncel'in ve yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince hastanede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bu arada, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tendürek Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA