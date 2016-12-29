Maltepe'de kamyon dehşeti...Freni patlayan kamyon 6 aracı ezdi

Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan bir vinç kamyonunun freni patladı. Duramayan ve giderek hızı artan vinç kamyonu önüne çıkan araçları parçalayarak ilerledi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç kamyonu caddede bulunan bir benzin istasyonuna daldı. Dehşet saçan kamyon benzin istasyonunda araçların üzerine düşerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişinin ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı. İlk kontrolleri yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayı gören bir vatandaş, “Kamyon yukarıdan geliyordu. Freni patlamış, çok fazla yaralı var. Ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar” dedi.

Freni patlayan kamyon olay yerine gelen çekici yardımıyla benzin istasyonundan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.