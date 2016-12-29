Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Maltepe'de kamyon dehşeti...Freni patlayan kamyon 6 aracı ezdi

Maltepe'de freni patlayan bir vinç kamyonu kontrolünü kaybederek benzin istasyonuna daldı. Vinç kamyonunun 6 aracı ezdiği kazada 5 kişi yaralandı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 1
  • 1
  • 2
  • 6
  • 2
  • 0
x

Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan bir vinç kamyonunun freni patladı. Duramayan ve giderek hızı artan vinç kamyonu önüne çıkan araçları parçalayarak ilerledi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç kamyonu caddede bulunan bir benzin istasyonuna daldı. Dehşet saçan kamyon benzin istasyonunda araçların üzerine düşerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
 
Kazada yaralanan 5 kişinin ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı. İlk kontrolleri yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı.
 
Olayı gören bir vatandaş, “Kamyon yukarıdan geliyordu. Freni patlamış, çok fazla yaralı var. Ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar” dedi.
 
Freni patlayan kamyon olay yerine gelen çekici yardımıyla benzin istasyonundan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yalan üstüne yalan söylüyorlar

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

El Bab'da ilk defa görüntülendiler

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Ortadoğu'nun 2016'sı böyle geçti

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

Antalya'da bulunan 20 ton altının görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Rusya'dan ABD'ye jet yanıt: Aynı şekilde karşılık verilecek

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA