Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Maltepe'de park halindeki araca silahlı saldırı

Maltepe'de park halindeki otomobilinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maltepe'de park halindeki otomobilinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Huzurevi Maltepe Köprülü Kavşağı altında park halindeki 34 LN 708 plakalı aracında oturan Uğur Bal, plakası alınamayan bir otomobilden açılan ateş sonucu başından yaralandı.
 
Otomobilindeki arkadaşları tarafından Maltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Bal, ilk müdahalesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
 
Ameliyata alınan Bal'ın durumunun kritik olduğu belirtildi. Hastaneye gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.
 
Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra otomobille kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin vatandaşları vurup yola bıraktığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Darbecilerin vatandaşları vurup yola bıraktığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Düz duvara tırmanan inatçı keçiler şaşkına çevirdi

Düz duvara tırmanan inatçı keçiler şaşkına çevirdi

Bu sevimli görüntüler tıklanma rekorları kırdı

Bu sevimli görüntüler tıklanma rekorları kırdı

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

Marca'dan bomba iddia: Kurallar değişiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA