Maltepe'de patlama

AB'den ateşkes açıklaması! Suriye için kritik iki tarih verdi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Suriye'de sağlanan ateşkes hakkında, AB'nin ilk olarak ocak ayı ortasında daha sonra da bahar aylarında Suriye konusunda iki toplantı düzenleyeceğini açıkladı.