Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Maltepe'de silahlı çatışma: 2 ölü 1 yaralı

Maltepe sahilde bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bostancı sahili Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir kafedeki iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda silah kullanılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Daha sonra gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına kurşun isabet eden bir kişinin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Hastaneye kaldırılan diğer yaralılardan biri de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri incelemesi yapıldı.

Yaya olarak kaçtıkları belirtilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa'da araç öğrencileri ezdi

Fransa'da araç öğrencileri ezdi

Japonların bu icadı hayranlık uyandırdı

Japonların bu icadı hayranlık uyandırdı

Devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal'in huzurunda

Devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal'in huzurunda

Türkiye kurucu lideri için ayakta

Türkiye kurucu lideri için ayakta

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA