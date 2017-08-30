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Manavgat'ta baraj gölünde Rus turist kayboldu

Manavgat Oymapınar Baraj Gölünde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte tura katılan Nikolai Belov (39) isimli Rus turist yüzme molasında girdiği gölde kayboldu.

  • İHA
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Nikolai Belov'un kaybolduğu yerde jandarma ve 112 ekipleri tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamazken, Rus turistin bulunabilmesi için Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Dalgıçları baraj gölünde çalışma başlattı. Rus turistin eşi ve iki çocuğunun endişeli bekleyişleri devam ediyor.
 

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