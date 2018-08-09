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Manavgat’ta tur midibüsü kaza yaptı: 21 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19'u İsrail uyruklu turist olmak üzere 21 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza bugün akşam saatlerinde meydana geldi.
 
Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkiinde bulunan alışveriş merkezinden Manavgat-Antalya D-400 Karayoluna çıkmakta olan ve içinde İsrail uyruklu turistlerin bulunduğu Ahmet Ö. idaresindeki 07 ETJ 44 plakalı tur midibüsü, Manavgat istikametinden Antalya istikametine giden Ahmet Ç.’nin kullandığı 07 LG 245 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, çarpmanın şiddetiyle devrilen tur midibüsü vatandaşlar tarafından kaldırılırken bir anda hareket edip refüje çıktı.

 

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