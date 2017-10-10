Manavgat’taki tur midibüsünde kazaya sebebiyet veren şoför tutuklandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman turistleri taşıyan tur minibüsünün kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrildiği kazada 3 kişi ölümüne, 1'i ağır 11 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Ömer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
Geçtiğimiz Cumartesi günü Ömer A., yönetimindeki 02 DB 595 plakalı tur minibüsü, Antalya Havalimanından aldığı 13 Alman turistle Manavgat ilçesi Çolaklı kavşağı yakınında yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs ters dönerek refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra devrilirken, kazaya ilk müdahaleyi yoldaki sürücüler yapmıştı. Kazada Alman turistler Heike Mendler, Heike Fauth ve Frank Fauth hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 11 kişide yaralanmıştı.
Gözaltına alınan minibüs sürücüsü Ömer A.’nın kullandığı araç 2016 yılı içerisinde 13, 2017 yılı içerisinde 22 kez denetime tabi tutuldu. Sürücü Ömer A.’nın ise 2017 yılı içerisinde 17 kez denetlendiği öğrenildi. 2016-2017 yıllarında Ömer A.’ya 4 kez yasal hız limitlerini yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşmak maddesinden cezai işlem uygulandı.
Ömer A., kazanın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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