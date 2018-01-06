Mangala Turnuvası’nda öğrenciler kıyasıya yarıştı

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nata Vega AVM tarafından geleneksel zeka oyunu Mangala Turnuvası Mamak ilçesindeki alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Öğrenciler adeta kıran kırana mücadele etti. Yarışmacılar heyecanlı olduklarını belirtti. Öğrenciler hedeflerinin turnuvayı kazanmak olduğunu belirtirken, bu oyunu da çok kez oynadıklarını söylediler.

“Kadim kültürümüzün bir parçası olan Mangala”

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Kadim kültürümüzün bir parçası olan Mangala zeka sporunun tanıtımı amacıyla, Mangala Federasyonu’nun desteği ve Nata Vega Alışveriş Merkezi yönetiminin iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Toplam 113 öğrencimiz başvurdu yarışmaya. Yarışma akşama kadar sürecek ve ardından belirlediğimiz hediyeler dereceye giren öğrencilere verilecek. Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirme sebebimiz ise, kış günü hepsini bulmak ve hizmeti ayaklarına getirmek istedik. Burayı hafta sonları 130 bin civarında insan ziyaret ediyor” dedi.

“Göktürkler döneminden beri oynanan bir oyun”

Nata Vega Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Tahir Çelik, “Her konuda bir millileşme söz konusu. Artık bizde özümüze yönelik çalışmalar yapıyoruz ülke genelinde. Tarihi bir oyunumuz olan, Mangala kültürümüzde ve geçmişimizde de var. Göktürkler döneminden beri oynanan bir oyun. Bunun şuanda gündeme gelmesi çok önemli. Zaten Bakanlıklarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bizlerde Alışveriş Merkezi olarak onlarla birlikte bu projeyi yürütüyoruz. Genç kuşaklara Mangala oyununun tanıtımı için bir turnuva gerçekleştirdik ve turnuvaya katılım çok yüksek keyifli bir turnuva olacak” ifadelerini kullandı.

Turnuva sonunda, Mangala Federasyonu tarafından ilk 3’e giren öğrencilere Mangala, her kategoride dereceye giren oyunculara madalya ve kupa, genel kategoride dereceye giren ilk 3 oyuncuya tablet, tüm katılımcılara Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından katılım belgesi ve Tüm katılımcılara Aqua Vega Wild Life giriş bileti hediye edildi.