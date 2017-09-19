Manisa cezaevindeki FETÖ sanığı koğuşlara not yazarak direktif vermiş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan tutuklu sanık, cezaevinde diğer sanıklara gönderilen direktif içeren notun kendisine ait olduğunun kriminal raporla kanıtlanmasına rağmen suçlamayı reddetti.

Örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 60'ı tutuklu 85 sanığın yargılanmasına Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Mahkemede kimlik tespitinin ardından iddianamelerin özeti okunarak, sanıklara yasal hakları hatırlatıldı.

Tutuklu sanık Fikret Yetiş, Alaşehir ilçesindeki sohbetlere katıldığını, sohbet sonrası kapalı bir zarfın içerisine "sadaka" adı altında para verdiklerini kabul ederek, sohbetlere katılmasındaki amacın dini bilgilerini ve sosyal çevresini geliştirmek olduğu iddiasında bulundu.

Yetiş, ayrıca 2014 yılında kıramayacağı kişilerin Bank Asya'ya para yatırmasını istediğini ve kendisinin de elindeki 6 bin lirayı yatırdığını söyledi.

"FETÖ yapılanmasıyla gurur duyuyorduk"

Tutuklu sanık Yüksel Sağlam da örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ancak terör örgütü olduğunu bilmediğini iddia etti.

Sağlam, savunmasında "Bu yapının suç örgütü olduğunu bilseydim katılmazdım, pişmanım. 15 Temmuz'dan sonra sohbete katıldığıma dair iddiaları kabul etmiyorum. Bu yapıyla ülkece gurur duyuyorduk bayrağımızı başka ülkelerde dalgalandırıyor diye. Böyle kanlı bir darbe yapacağını tahmin etmedik." ifadelerine yer verdi.

Koğuş bahçesindeki not

Tutuklu sanık Ergün Kolak ise Mahkeme Başkanının kaldığı cezaevindeki bir koğuşta bulunan ve "pusula" diye tabir edilen not kağıtlarının kendisine ait olup olmadığı" sorusu üzerine kağıtlardan bilgisi olmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, mahkumlar tarafından jandarmaya teslim edilen notlarla ilgili alınan kriminal rapora göre notlardaki el yazısının Kolak'a ait olduğunun tespit edildiğine dikkat çekerek, B koğuşundan diğer koğuşların bahçesine atılan kağıtta "Herşeyi herkese anlatmayın, ayın 9'unda tahliye olabilir. Ayın 9'u, 10'una kadar itirafçı olmak isteyenler var, olacak gibi duruyorlar. Dikkatli olmak gerekiyor, tedbiri elden bırakmayın." şeklinde ifadeler yer aldığını söyledi.

Sanık Kolak, kriminal raporuna rağmen üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"Sohbetçiler kaçtı, cezaları bize kaldı"

Tutuklu sanık Ali Hatipoğlu ise ifadesinde FETÖ'yü lanetlediğini belirterek, "Böyle bir sohbet grubuyla karşılaştığım için çok pişmanım. Ben tutuklanalı 15 ay oldu, mağdurum. Sohbetçiler kaçtı, cezalar bize kaldı. Umre, hac gibi görevini yapan arkadaşların yanına gidiyordum orada bunlar varmış bilmiyordum." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya yarın devam edilmesini kararlaştırdı.

Operasyon

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda düzenledikleri operasyonlarda 80 kişiyi gözaltına almıştı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 60'ı tutuklu, 5'i firari 85 sanık hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, silahlı terör örgütü üyesi olmak" gibi suçlamalarla dava açmıştı.