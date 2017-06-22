Sağlık Bakanı: Askerler yemekten zehirlendi

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Seyhun Kışlası'nda 23 Mayıs'ta meydana gelen olayla ilgili olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanının başkanlığında 10 kişilik uzman bir ekip tarafından yerinde incelemeler yapılmıştır. 23 Mayıs'ta gerçekleşen olayın Salmonella mikrobuna bağlı olduğu kesinleşmiştir. Konuyla ilgili rapor hazırlanarak Manisa Valiliği'ne iletilmiştir.

16-17 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN OLAYLA İLGİLİ ÖN İNCELEMELER TAMAMLANDI

16-17 Haziran'da meydana gelen olayla ilgili de Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanının başkanlığında 12 kişilik uzman bir ekip tarafından yerinde incelemeler yapılmıştır. Ön incelemeler tamamlanmış olup kesin sonuç için ileri laboratuvar analizlerinin sonuçları beklenmektedir."