Manisa merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda 11 muvazzaf asker gözaltına alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün askeri mahrem yapısına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı operasyon yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan biri yüzbaşı, 2'si üsteğemen, biri teğmen, 10'u astsubay toplam 14 şüpheliden 2'si ihraç olan 11'i muvazzaf 13 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin de yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yakalana askerlerden 8'nin Kara Kuvvetlerinden, 4'ünün Jandarmadan ve 2'sinin de Hava Kuvvetlerinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler Manisa emniyetine getirilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.